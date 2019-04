Nachhaltig investieren Darauf sollten Anleger bei grünen Fonds achten

Ihr Fonds, der vor gut einem Jahr an den Markt kam, hat ein leichtes Plus erzielt, die größten Positionen im Fonds sind amerikanisch: Microsoft, Amazon, Salesforce, Apple, Wal Mart, CME Group (US Terminbörse), aus Europa kommt nur der irische Mischkonzern Ingersoll Rand (Thermo King) in die Top Ten. Die CO2-Belastung je investierter Million („Carbon Footprint“) soll in diesem Portfolio weniger als ein Drittel dessen ausmachen, mit dem ein traditionelles weltweites Aktienportfolio das Klima belastet.