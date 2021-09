Nachhaltiges Bauen in Stuttgart Wie der Gebäudesektor Klimaziele erreichen kann ohne auf die Politik zu warten

Die Architekten Grübnau und Freudenberger dagegen wollen von einem Holzmangel nichts wissen. Im Gegenteil: Es gebe „so viel Holz in Deutschland, dass man den kompletten Wohnungsbau jedes Jahr bedienen könnte“. Freudenberger hat ein Beispiel aus dem Schwarzwald parat: Allein mit dem jährlichen Holzzuwachs in den 3200 Hektar Wald in Freudenstadt könnten jedes Jahr 60 Häuser nach dem MaxAcht-Vorbild entstehen. Stattdessen sind laut Grübnau im vergangenen Jahr höchstens 20 Holzhäuser in diesem Stile gebaut worden – in ganz Deutschland.