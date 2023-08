Nachrichtendienst Verfassungsschutz wirbt jetzt bei Instagram um Mitarbeiter

Mit einem Plakat an einem Solarschiff wirbt der nationale Nachrichtendienst für Nachwuchs. Bild: Bild: dpa

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) will künftig auch bei Instagram um Nachwuchs werben. Um auf den Start seines neuen Kanals in dem sozialen Netzwerk hinzuweisen, ließ die Sicherheitsbehörde in Berlin ein solarbetriebenes Boot mit einem Werbeplakat auf der Spree fahren.