Nachruf SPD-Urgestein Erhard Eppler ist tot

Nach seinem Rücktritt widmete er sich verstärkt der Landespolitik in Baden-Württemberg – Landeschef war er von 1973 bis 1981. Obwohl er in seinem SPD-Landesverband im Programm den langfristigen Ausstieg aus der Atomenergie durchsetzte, zogen die Grünen 1980 in den Stuttgarter Landtag ein. Die Konsequenz: Eppler nahm ein Jahr später seinen Hut. Er war zweimal erfolgloser Spitzenkandidat bei Landtagswahlen der Genossen im Südwesten.