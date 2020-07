Nachtragshaushalt Union und SPD wollen Verlage mit 220 Millionen Euro fördern

Die große Koalition will in diesem Jahr auch mehr Geld in den Straßenbau investieren – und trotzdem weniger Schulden machen, als von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) geplant. Der Haushaltsausschuss des Bundestags nahm am Mittwoch noch einige Änderungen am zweiten Nachtragshaushalt vor, den der Finanzminister zur Finanzierung des Konjunkturpakets in der Corona-Krise vorgelegt hatte. Am Donnerstag stimmt der Bundestag über die Pläne ab.