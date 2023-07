Nächster Ampel-Streit SPD verteidigt Kurs gegen Ehegattensplitting – FDP sieht versteckte Steuererhöhung

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil forderte den Ampel-Koalitionspartner FDP auf, bei dem Thema mit seiner SPD über Änderungen zu verhandeln. Eine Reform wäre aus arbeitsmarktpolitischer Sicht absolut sinnvoll, sagte Heil der „Rheinischen Post“ laut Vorabbericht vom Dienstag. „Um Fachkräfte zu sichern, brauchen wir eine bessere Erwerbsbeteiligung von Frauen. Viele Frauen sind sehr gut ausgebildet, arbeiten aber nur Teilzeit – und das nicht nur, weil sie sich um Kinder und Familie kümmern, sondern auch, weil sich Mehrarbeit aus steuerlichen Gründen zu wenig lohnt.“ Neben dem Ausbau der Kinderbetreuung wären bessere steuerliche Rahmenbedingungen hilfreich. „Deshalb sollten wir über eine Modernisierung des Steuerrechts in der Koalition in Ruhe reden.“



Die FDP will das nicht auf sich sitzen lassen und argumentiert, die Abschaffung käme einer Steuererhöhung für Ehepaare und Lebenspartner gleich – und Steuererhöhungen hat die Ampel-Koalition ausgeschlossen. „Die SPD wäre gut beraten, den politischen Krawall jetzt gut sein zu lassen“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christoph Meyer der Deutschen Presse-Agentur. Mäßigung sei das Gebot der Stunde. Der Koalitionsvertrag sei beim Ehegattensplitting klar, und Steuererhöhungen werde es nicht geben.