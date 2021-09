Nächster Halt: Aufbruch So trotzt die Karlsruher IT-Branche der Coronakrise

Der Inhalt ist Nebensache, aber der Vorgang selbst von Bedeutung: Am 3. August 1984 um 10.14 Uhr empfängt Michael Rotert, damals technischer Leiter des Rechenzentrums an der Uni Karlsruhe, die erste direkte E-Mail Deutschlands. „Michael, this is your official welcome to CSNET“ steht darin, der Willkommensgruß einer Kollegin vom Massachusetts Institute of Technology (MIT), nachdem Deutschland dem US-Netzwerk beigetreten war.