Nächster Paukenschlag bei Grundsteuer Linke fordert Abschaffung der Umlagefähigkeit auf Mieter

Des Weiteren fordert die Linke eine „Befreiung von Wohnungsgenossenschaften und anderer gemeinwohlorientierten Wohnungsunternehmen“ und eine Extra-Steuer (Grundsteuer C) für unbebaute und baureife Grundstücke von einem Prozent des Grundstückswerts. Allerdings sollen die Kommunen die Möglichkeit bekommen, durch einen „eigenständigen Hebesatz“ die Grundsteuer C auf null zu senken.



Ebenfalls macht sich die Linke für die prinzipielle Beibehaltung der Verkehrswerte von Grundstück und Gebäuden als Grundlage für die Grundsteuer stark. Dies komme von allen derzeit debattierten Modellen der ursprünglichen Wertbemessung der Grundsteuer von 1964 sehr nahe und habe am ehesten die Chance, „mit dem Grundgesetz vereinbar zu sein“, heißt es in dem Papier.