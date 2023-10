Nahost AA: 2800 Deutsche bei Israel-Ausreise unterstützt

14. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Aus Israel kommende Passagiere warten in einer Lufthansa-Sondermaschine am Flughafen Frankfurt/Main auf den Ausstieg. Bild: Bild: dpa

Das Auswärtigen Amt hat nach eigenen Angaben etwa 2800 Bundesbürger und Familienmitglieder bei der Ausreise aus Israel unterstützt. Die Menschen hätten das Land nach Beginn der Angriffe der islamistischen Hamas vor einer Woche zu Land, Luft und See verlassen, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. An diesem Sonntag gebe es eine Ausreisemöglichkeit mit Sonderflügen der Fluggesellschaft Condor aus der jordanischen Stadt Akaba, die direkt an der Südgrenze Israels liegt.