Nahost Fregatte Hessen startet schon bald Richtung Rotes Meer

01. Februar 2024 | Quelle: dpa

Die Bundeswehr könnte sich mit der Fregatte Hessen an der Militäroperation zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Roten Meer beteiligen. Bild: Bild: dpa

Für die geplante deutsche Beteiligung an einem EU-Militäreinsatz zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Roten Meer soll die Fregatte „Hessen” in der kommenden Woche von Wilhelmshaven aus in See stechen.