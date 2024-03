Nahost Innenministerium sagt Aufnahme von 147 Menschen aus Gaza zu

24. März 2024 | Quelle: dpa

Palästinenser fliehen vor israelischen Luftangriffen aus Gaza-Stadt. Bild: Bild: dpa

Seit Beginn der jüngsten Eskalation in Nahost hat das Bundesinnenministerium zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik für 147 Menschen aus dem Gazastreifen eine Aufnahme in Deutschland zugesagt. Die Zusage für diese vom Auswärtigen Amt vorgeschlagenen Menschen stehe allerdings unter dem Vorbehalt, dass im Einzelfall keine Erkenntnisse aufträten, die dem entgegenstünden, teilte das Ministerium in einer Antwort auf eine schriftliche Frage der Bundestagsabgeordneten Andrea Lindholz (CSU) mit.