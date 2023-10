Faeser war am Montag und Dienstag in Marokko. Bei ihren Gesprächen mit dortigen Regierungsvertretern habe der Gaza-Krieg nicht im Fokus gestanden, sagte sie. Man habe ihr aber signalisiert, dass die Marokkaner die Gewalttaten der Hamas „sehr stark ablehnen”. In dem Königreich hatte es in den vergangenen Wochen propalästinensische Demonstrationen gegeben. Symbole der Hamas waren dort nicht gezeigt worden.