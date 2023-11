Nahost-Krieg Polizei prüft „Pro-Palästina”-Demo in Essen auf Straftaten

04. November 2023 | Quelle: dpa

Eine als Pro-Palästina-Demonstration angemeldete Kundgebung in Essen. Bild: Bild: dpa

Nach einer als Pro-Palästina-Demonstration angemeldeten Kundgebung am Freitagabend in Essen mit rund 3000 Menschen prüfen die Ermittler das Geschehen auf strafrechtliche Relevanz. Bei der Kundgebung waren Transparente mit islamistischem Inhalt und in arabischer Sprache zu sehen, unter anderem mit der Forderung nach der Errichtung eines Kalifats. Auch hatten Teilnehmer den erhobenen Zeigefinger gezeigt, der als Geste der radikalen Islamisten gilt.