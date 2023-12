Nahost Sachsen-Anhalt: Einbürgerungen nur mit Bekenntnis zu Israel

05. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang macht deutlich: Das Existenzrecht des israelischen Staates ist deutsche Staatsräson. Bild: Bild: dpa

Bewerber für Einbürgerungen sollen in Sachsen-Anhalt ab sofort ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israels ablegen. Das hat das Innenministerium in einem Erlass an die Landkreise und kreisfreien Städte Ende November festgelegt, wie Ministerin Tamara Zieschang (CDU) in Magdeburg sagte.