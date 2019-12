Namhafte Jury einig „Klimakrise“ ist Wirtschaftswort des Jahres

Die aus Sicht der Jury neben der Klimakrise bedeutendsten Themen des Jahres waren technologischer und finanzökonomischer Natur. Künstliche Intelligenz übertraf die Klimakrise in der absoluten Häufigkeit der Nennungen sogar, wurde aber als Modebegriff gewertet: Fast alles, was 2019 mit Digitalisierung zu tun hatte, bekam das Label „Künstliche Intelligenz“ verpasst. Bloß: Die großen Durchbrüche in diesem Bereich hat es in diesem Jahr nicht gegeben. Vielmehr markiert 2019 den Zeitpunkt, an dem das Thema aus dem Feld der Wissenschaft in das der Beratungen und Konzernkommunikatoren gewechselt ist. Für das Wort Negativzins hingegen wäre die Ehre aus Sicht der Jury ein wenig zu früh gekommen. Auch wenn erste Banken bereits Negativzinsen erheben, ist der Begriff in der ökonomischen Debatte vorerst Teil eines bedrohlichen, aber noch nicht realen Szenarios geblieben, so die Jury.