Nationale Sicherheitsstrategie „Das chinesische Interesse an unserer Sicherheitsstrategie ist sehr groß“

Manchmal geht in dieser Regierung auch etwas gemeinsam. Und nicht nur gegeneinander. So jedenfalls sollte es wohl wirken, als Bundeskanzler Olaf Scholz und vier seiner wichtigsten Kabinettsmitglieder an diesem Mittwoch vor die Berliner Presse traten: Annalena Baerbock (Außen), Christian Lindner (Finanzen), Boris Pistorius (Verteidigung) und Nancy Faeser (Innenpolitik). Quasi ein Star-Aufgebot der Ampelkoalition kommt, um die erste nationale Sicherheitsstrategie vorzustellen – ein lang erwarteter Katalog an Antworten auf die großen Sicherheitsrisiken für Deutschland.