Nationale Sicherheitsstrategie Haben wir den Mut und den Willen, Sicherheit zu gestalten?

Die harten Erfordernisse von Sicherheitspolitik – der Schutz unseres Lebens und unserer Freiheit vor konkreten Bedrohungen – sind eingebettet in die umfassendere Forderung der Sicherung menschlicher Existenz und ihrer physischen Grundlagen. Hier blitzt für einen Moment die Vision einer Welt jenseits traditioneller Machtpolitik auf.



Diese weiter gefassten Überlegungen bilden einen wichtigen Abholpunkt für den notwendigen Sicherheitsdialog mit all jenen Staaten in einer multipolaren Welt, die wenig Anteil an der Herausbildung der Nachkriegs-Weltordnung hatten und nicht am Luxus unserer Lebensverhältnisse teilhaben. Deren sicherheitspolitische Bedeutung wächst mit jedem Tag und damit auch der Druck auf Deutschland, Kompromisse einzugehen, etwa in der Frage von Rüstungsexporten.