Nato-Beitritt: Oberstes Gericht in Schweden gegen Auslieferung von zwei Türken

Die Türkei hatte einen Nato-Beitritt Schwedens monatelang blockiert wegen des Vorwurfs, dass das nordische Land nicht ausreichend im Kampf gegen Extremisten wie etwa Separatisten der kurdischen Arbeiterpartei PKK und Mitglieder der Gülen-Bewegung kooperiere. Erst am Montag gab Präsident Recep Tayyip Erdogan sein Veto nach einem erneuten Vermittlungsvorstoß von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Vorabend des Gipfels der Militärallianz in Litauen auf.