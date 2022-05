Nato, Bundeswehr und Angela Merkel „Der Beitritt Finnlands würde zu einer Stärkung der Nato führen“

In Bezug auf China und Afrika?

Die afrikanischen Staaten schauen sehr genau hin: Sind die Europäer bereit zur Verteidigung eines Landes, das gerne Teil der EU sein will und ihre Werte teilt. Dieselbe EU, die bei ihnen hohe Maßstäbe bei guter Regierungsführung, Menschen-, Minderheiten-, Frauenrechte und Religionsfreiheit setzt. Wenn diese Europäer schon nicht glaubhaft die Ukraine unterstützen, dann orientiert sich ein afrikanischer Staat doch lieber an China. Man muss es klar sagen: Unsere Glaubwürdigkeit und künftige Position entscheidet sich an unserem Umgang mit der Ukraine. Denn unsere Wettbewerbsfähigkeit entscheidet sich am Verhältnis zu Afrika in den kommenden zehn Jahren. Das hat Angela Merkel durchaus erkannt. Sie hatte aber nicht die Kraft der Umsetzung, weil sie mit einer Sozialdemokratie zusammengearbeitet hat, die Russland gegenüber absolut optimistisch war und die sie nicht überzeugen konnte – andere Themen haben dominiert.