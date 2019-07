Naturkatastrophe: Waldbrände wüten in Mecklenburg-Vorpommern – Mehrere Ortschaften evakuiert

In Jessenitz-Werk, wenige Kilometer nordwestlich, fräsen am Mittag Bauern umliegender Agrarbetriebe mit ihren Pflügen gut 20 Meter breite Brandschutzstreifen in die Wiesen am Waldrand. „Falls der Wind dann doch wieder dreht, kann so ein Übergreifen der Flammen verhindert werden“, erklärt der Wehrleiter Niko Dankert.