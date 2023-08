NEETs-Phänomen Wie bekommen wir junge Menschen ohne Bildung in den Arbeitsmarkt?

In Deutschland stellt sich zunehmend die Frage, was aus den sogenannten NEETs (Not in Education, Employment or Training) werden soll – jenen jungen Menschen zwischen 15 und 29 Jahren, die weder in der Ausbildung sind, noch studieren oder arbeiten. Wer die Fakten nüchtern analysiert, kommt schnell zu dem Schluss, dass hier etwas passieren muss – um ihre Leistungsbereitschaft zu fördern und die Fachkräftelücke nachhaltig zu schließen.