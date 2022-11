Negativtrend Baugenehmigungen für Wohnungen sinken erneut – Firmen fordern Förderung

Das Statistische Bundesamt teilte am Freitag mit, dass es sich bereits um den fünften Rückgang in Folge handelt. Von Januar bis September gaben die Behörden damit grünes Licht für den Bau von 272.054 Wohnungen, was einem Minus von 3,7 Prozent oder 10.366 Wohnungen entspricht. „Die Negativ-Spirale ist Ausdruck der extremen Verunsicherung öffentlicher und privater Wohnungsbauer“, sagte Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer der Bauindustrie (HDB), der Nachrichtenagentur Reuters. „Aufgrund des hohen Bedarfs an Wohnraum muss nun die Politik endlich liefern, wenn sie wirklich den Willen hat, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.“