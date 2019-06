Netzausbau: Bundeswirtschaftsminister und Länder einigen sich bei Ausbau von Stromnetzen

Konkret soll zum Beispiel auf die Trasse P44 von Altenfeld in Thüringen nach Grafenrheinfeld in Unterfranken verzichtet werden. Dagegen hatte es vor Ort Proteste gegeben. Als Netzknotenpunkt sei die Region Grafenrheinfeld bereits hoch belastet, heißt es in der Vereinbarung Altmaiers und der Länder. Im weiteren Verfahren soll nun die Bundesnetzagentur den Vorschlag der drei Länder prüfen.