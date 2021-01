Netzausbau Stell dir vor, der Wind weht, aber keiner nimmt den Strom

Windenergie für grünen Wasserstoff

Die nördlichen Bundesländer versuchen allerdings, aus der Not eine Tugend zu machen. Wenn der auf See reichlich produzierte Strom nicht in den Süden der Republik gelangt, soll er standortnah und entsprechend preiswert an den Küsten für die Herstellung von grünem Wasserstoff verwendet werden. Im Dezember vergangenen Jahres haben sich deshalb die Wirtschaftsförderorganisationen der norddeutschen Länder zur grünen Wasserstoffinitiative HY-5 zusammengeschlossen. Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein wollen bis 2025 mindestens 500 Megawatt Elektrolyseleistung zur Erzeugung von grünem Wasserstoff installieren.