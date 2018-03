NetzDG: Staatsrechtler hält Anti-Hass-Gesetz für verfassungsgemäß

Mit dem Gesetz, das zum Jahresbeginn in Kraft trat, soll die Flut der Hasskommentare auf Plattformen wie Facebook, Twitter oder Youtube eingedämmt werden. So mussten große Online-Netzwerke wie Facebook und Twitter einen Ansprechpartner für Behörden in Deutschland sowie ein Beschwerdemanagement einrichten. Sie sind nun auch verpflichtet, Einträge mit „offensichtlich rechtswidrigen Inhalten“ binnen 24 Stunden zu löschen. In komplexeren Fällen ist eine Frist von sieben oder mehr Tagen vorgesehen.