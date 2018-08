Netzwerk für Plurale Ökonomik: Die VWL steckt in der Sinnkrise

Auf dem Infostand neben der Rezeption stapeln sich bunte Sticker: „Was ist mit ökonomischen Inhalten, die nicht in Matheformeln passen?“ oder „Studiere ich VWL oder Neoklassik?“ steht auf ihnen geschrieben. Fragen, die sich auch Katharina Keil, Mitorganisatorin und Mitglied im Netzwerk, während ihres Liberal Arts Studiums an der Universität Maastricht stellte. Obwohl die Finanzkrise gerade die Weltwirtschaft erschütterte, änderte sich nichts an den einseitigen Inhalten der Ökonomieseminare. „Niemand kommt auf die Idee, Luhmans Systemtheorie zu lehren und zu behaupten, das sei die gesamte Soziologie“, sagt Keil. In der Ökonomie hingegen würden neoklassische Theorien und mathematische Modelle häufig stellvertretend für die gesamte Wirtschaftswissenschaft gelehrt.

Während es in anderen Fächern also selbstverständlich sei, verschiedene Methoden und Paradigmen zu betrachten und miteinander zu vergleichen, sei die ökonomische Lehre stark standarisiert, kritisiert Keil. Dabei würden gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge vernachlässigt. Gemeinsam mit Kommilitonen entwarf sie deswegen den Kurs „Economics and Society“, der an der Universität Maastricht zunächst als freiwilliges Seminar angeboten wurde. Nach einer erfolgreichen Testphase und einer langen Suche nach einem passenden Dozenten, ist der Kurs mittlerweile fester Bestandteil des Curriculums.