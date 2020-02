Neuartige Studie Die komplizierte Suche nach den Vermögen der Reichen

Wie haben Sie die denn gefunden?

Am Ende des Tages war es recht einfach. Wenn man sich die Vermögensverteilung in Deutschland ansieht, dann sind in der unteren Hälfte der Bevölkerung ohnehin keine nennenswerten Vermögen vorhanden. Die Menschen legen ihr Geld konservativ an, in Girokonto, Lebensversicherung oder Bausparverträge. Die Wohlhabenderen legen ihr Geld in Immobilien an, aber auch noch in Lebensversicherungen oder auch Geldvermögen. Und je höher wir kommen, desto mehr halten die Menschen auch Betriebsvermögen. Das heißt, wenn man sich die obersten ein Prozent ansieht, dann hat faktisch jeder von diesen zumindest einen Teil seines Vermögens in Betriebsvermögen angelegt. Von diesem Gedanken sind wir ausgegangen. Das bestätigt sich auch, wenn man sich Reichenlisten bei „Forbes“ oder ähnlichen ansieht. Als wir angefangen haben, gab es genau einen Reichen in diesen Listen, der sein Geld als Angestellter verdient hat. Das war Ralf Schumacher. Seit er aus dem Rennbetrieb ausgestiegen ist, gehört aber auch er zu der Liste derer mit Betriebsvermögen. Da ist eine ganz klare Struktur zu erkennen: Am allerobersten Rand ergibt es ab einem bestimmten Vermögen schlicht und einfach Sinn, in Betriebsvermögen anzulegen. Vor allem, weil es am Ende steuerliche Vorteile hat.