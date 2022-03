Neuauflage von TTIP? Freihandel mit den USA: Den ökonomischen Schutzpanzer könnten wir gebrauchen

Der Vorstoß kam überraschend: Bundesfinanzminister Christian Lindner will dem gescheiterten Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA neues Leben einhauchen und regt an, die Gespräche wieder aufzunehmen. Das Abkommen war 2016 nach einer von NGOs und Globalisierungskritikern perfekt orchestrierten Protestwelle auf Eis gelegt worden. In Europa herrschte damals die Sorge, Umwelt- und Sozialstandards in der EU könnten unterlaufen werden. In den USA beendete 2017 die Wahl von Donald Trump jegliche Freihandelsaktivitäten.