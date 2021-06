Neue Betrugsmaschen – auch mit gefälschten rumänischen Ausweisen Schwarzarbeit: Zoll führt 20 Prozent weniger Kontrollen durch

Der Bericht gibt einen detaillierten Überblick über die vielfältigen Formen des Steuer- und Sozialabgabenbetrugs sowie beim Erschleichen von Sozialleistungen und zeigt neue Trends auf. So würden verstärkt Arbeitskräfte aus osteuropäischen Nicht-EU-Staaten mit Hilfe von gefälschten rumänischen Ausweisen eingeschleust. Auch würden Leiharbeitsfirmen, die zuvor legal in der Arbeitnehmerüberlassung tätig waren, nun umsatteln und „selbstständige“ Unternehmer vermitteln. Generell würden immer mehr Arbeitskräfte als Scheinselbstständige beschäftigt, um Mindestlöhne und Arbeitnehmerrechte zu umgehen. Die Scheinselbstständigkeit „stellt inzwischen eine sehr häufige Form von Schwarzarbeit beziehungsweise illegaler Beschäftigung dar und zeigt sich in allen personalintensiven Gewerbezweigen“, heißt es in dem Berichtsentwurf. Besonders häufig sei dies in den Branchen Gastronomie und Partyservice zu beobachten, außerdem im Speditions- und Transportgewerbe oder bei Pflegekräften. Selbst in der Schifffahrtsbranche seien vermeintlich selbstständige Kapitäne und Offiziere anzutreffen. Im Baugewerbe sei überdies ein reger Handel mit Scheinrechnungen zu verzeichnen, mit denen Subunternehmen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse vortäuschten.