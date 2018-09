Neue CO2-Limits Der einsame Kampf der Autobauer

Zudem herrscht in Berlin nicht nur im Umweltministerium, sondern auch im Wirtschaftsministerium der Eindruck, dass der Automobilindustrie ein Anreiz für umweltfreundlichere Produkte nicht schaden würde. „Deutschland hat die Solarindustrie an China verloren, das sollte sich bei Automobilen nicht wiederholen“, sagt ein Insider.



Noch ringt die Bundesregierung um eine Position, die Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) Anfang Oktober beim entscheidenden Treffen mit ihren EU-Kollegen vertreten soll. Schulze will Einsparungen von 50 Prozent, wie sie aller Voraussicht nach auch der Umweltausschuss des EU-Parlaments am 10. September beschließen wird. Die SPD will ihre Position Ende September festlegen. Bei einem Treffen im Kanzleramt mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Schulze könnte Merkel dann die deutsche Position festzurren.