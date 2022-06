Neue Coronavariante BA.5 „Mehr als zwei Jahre nach Pandemiebeginn sind wir noch immer im Blindflug unterwegs“

In vielen Bundesländern fangen demnächst die Ferien an. Können die Menschen sorglos in den Urlaub fahren?

Sorglos sollten sie nie in den Urlaub fahren, sondern sich immer über die Situation in den Ländern und Regionen vor Ort informieren. Grundsätzlich aber gilt: Umso geimpfter, desto weniger besorgt kann man sein und sich auf den Sommer freuen. Niemand sollte sich den Urlaub vermiesen lassen. Eine Maske im Gepäck zu haben, kann aber sicher nie schaden.