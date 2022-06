Neue Coronavariante BA.5 „Sie sollten nie sorglos in den Urlaub fahren“

Durch die neue Subvariante BA.5 steigen die Zahlen aktuell wieder, am Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) rund 78.000 neue Fälle, 104 Menschen sind aufgrund einer Infektion gestorben. Stehen wir wieder vor einer neuen Welle?

Das ist schwierig abzuschätzen. Die neue Variante ist erstmal nicht überraschend, denn Mutationen sind die Überlebensstrategie von Viren. Dazu haben wir heute eine andere Situation als im vergangenen Sommer oder dem davor, weil viele Menschen zumindest zweimal geimpft sind oder eine oder zwei Infektionen durchgemacht haben und damit die Grundimmunität höher ist. Die Krankenhäuser wissen ebenfalls besser, wie Menschen mit schweren Verläufen zu behandeln sind und können deshalb besser mit schweren Fällen umgehen.



Rund 76 Prozent der Menschen in Deutschland sind zweimal geimpft, aber nur knapp 60 Prozent wurden geboostert, rund 23 Prozent haben sich laut RKI bis heute nicht impfen lassen. Reicht das, um gut über den Sommer und in den Herbst zu kommen?

Das Problem ist, dass wir zwar die Impfquote nach Alter ungefähr kennen, aber nicht viel mehr. Wir wissen zum Beispiel nicht wirklich, wie viele von ihnen inzwischen eine Infektion durchgemacht haben, denn für so etwas haben wir noch immer keine Datengrundlage. Damit sind wir mehr als zwei Jahre nach Pandemiebeginn noch immer im Blindflug unterwegs, das ist fatal, wenn man aus den bisherigen Erkenntnissen lernen und eine vorausschauende Strategie entwickeln will.