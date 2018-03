Neue Generalsekretärin: Kramp-Karrenbauer ist jetzt Merkels Kronprinzessin

BerlinAngela Merkel wird sich in den vergangenen Wochen genau angesehen haben, wer welche Äußerungen in den Medien zum inneren und äußeren Zustand der CDU gemacht hat. Nach dem historisch schlechten Wahlergebnis bei der Bundestagswahl waren es vor allem die jungen Wilden um den Finanz-Staatssekretär Jens Spahn, die mobil machten, Posten forderten und eine Erneuerung, was gleich zu setzen war mit Kritik am Kurs der Kanzlerin.