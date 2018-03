Neue GroKo: CDU-Politiker kritisieren wirtschaftspolitischen Kurs

„Zurzeit ist nur verschwommen zu erkennen, woher eigentlich Wirtschaftswachstum kommen soll oder wie Arbeitsplätze entstehen“, sagte Kretschmer der WirtschaftsWoche. Selbst in der Regierung könne man bestimmte Regeln nicht außer Kraft setzen. „Es gilt halt immer noch, dass wir in Deutschland nur so viel teurer sein können als andere, wie wir auch besser sind.“ JU-Chef Ziemiak verlangt vor allem in der Sozialpolitik Widerstand gegen die Forderungen der SPD und des Sozialflügels der Union.