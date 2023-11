Neue Haushaltsnotlage: Sind diese Regierung und dieser Kanzler noch seriös?

Nun ist es raus. In einem dürren Statement kündigte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Donnerstagnachmittag einen Nachtragshaushalt für 2023 an. Blass und schmallippig. Innerlich dürfte er gekocht haben. Stinksauer auf den, der ihn wie einen Verfassungsbrecher aussehen lässt, als einen, der unseriös mit dem Staatshaushalt umgeht, der viele Milliarden Euro Steuergelder grundgesetzwidrig raushaut. Stinksauer auf Olaf Scholz!