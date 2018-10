Neue Ifo-Studie Ost vs. West: Wann die Deutschen in Rente gehen

Ostdeutsche gehen früher in Rente als Westdeutsche. Das zeigen neue Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts, die auf Statistiken der Rentenversicherung beruhen. Demnach gingen im Jahr 2017 42 Prozent aller Neurentner im Osten frühzeitig über die abschlagsfreie Rente mit 63 in den Ruhestand. In den alten Bundesländern war es mit 30 Prozent knapp jeder Dritte.