Neue Initiative: „Die wahre SPD“ will sich gegen Linksruck wehren

Die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ hatte bereits am Samstag über die Initiative berichtet. Dem WDR sagte Groschek, „Die wahre SPD“ sei vielleicht ein anmaßender Titel – aber es komme darauf an, „dass wir in den Mittelpunkt unserer Politik die Alltagssorgen der Menschen stellen“. Die SPD muss nach ihrem Europawahl-Debakel und dem Rücktritt Andrea Nahles’ als Partei- und Fraktionschefin eine neue Führungsspitze finden.