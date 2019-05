Neue Innovationsagentur „Die Bundesregierung muss über ihren Schatten springen“

Herr Pierce, in der Darpa haben nicht Beamte, sondern Bastler das Sagen – und das bis hinauf in die Chefetage. Wie gelingt es Ihnen, Ingenieurinnen, Computerfachleute und ehemalige Googlemanager zu gewinnen?

Brian Pierce: Leute kommen für vier bis fünf Jahre zu uns, und dieser Zeitraum ist von Anfang an begrenzt. Viele stehen an einem Punkt in ihrer Karriere, an dem sie gewisse Dinge erreichen wollen – und sind frustriert, weil es ihnen dort wo sie arbeiten, nicht gelingt. Das kann an Universitäten oder in Unternehmen sein. Da bietet Darpa die Möglichkeit, eine Idee als Projekt zu konkretisieren – und einfach loszulegen. Das heißt auch, dass jedes Jahr ein Fünftel bis ein Viertel unserer Projektmanager wechselt.