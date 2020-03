Neue Mobilität Grüne: Scheuer macht nur „großspurige Ankündigungen“

Politik und Automobilindustrie tun manchmal so, als stehe der Durchbruch beim autonomen Fahren kurz bevor. Dabei sind in Deutschland bislang nicht einmal Assistenzsysteme für Fahrzeuge zugelassen, die automatisiertes Fahren möglichen machen würden – also eine Vorstufe des Traums vom Auto ohne Fahrer. Das geht aus der Antwort des Verkehrsministeriums auf Anfrage der Grünen hervor. Darin erklärt die Bundesregierung auch, dass sie für den fehlenden Fortschritt nicht allein verantwortlich gemacht werden könne: Globale Regelungen seien nötig. Man setze sich daher für die „Einführung der ersten international harmonisierten technischen Vorschrift für ein automatisiertes System ein“, heißt es in der Antwort.