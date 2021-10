Neue Parteiführung gesucht Was die CDU jetzt tun sollte – und was sie wohl stattdessen tun wird

Platzhirsch-Gehabe innerhalb der Union gilt es sonach in die Schranken zu weisen, darin sind sich alle drei Headhunter einig. Für den künftigen Umgang mit der CSU sei es wichtig, dass die künftige CDU-Führung deutlich mache, wer das Sagen habe. „Man kann Herrn Söder nicht bändigen, aber man kann klarmachen, dass die neue Kommunikation und Marschrichtung aus Berlin heraus erfolgt und nicht aus München“, sagt Klaus Hansen. „Der Schwanz muss aufhören, mit dem Hund zu wedeln. Gerade jetzt in der Opposition, wo keine Ministerposten zu verteilen sind.“ Die neue CDU-Führung müsse absolute Loyalität von ihrer bayerischen Schwesterpartei einfordern, findet Nicolas von Rosty. „Das würde auch jeder CEO in einem Unternehmen machen. Denn die absolute Todsünde in der Wirtschaft sind illoyale Kollegen oder Mitarbeiter.“