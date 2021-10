Neue Parteiführung gesucht Personalprofis würden die CDU-Spitze anders besetzen

Die Stimmung in der CDU ist angespannt, fast sozialdemokratisch. Nach der historischen Niederlage des von großen Teilen der Parteibasis ungeliebten Kanzlerkandidaten Armin Laschet werden die Rufe nach einer Urabstimmung über eine neue Führungsspitze der konservativen Partei lauter. Die Nachfolge von Angela Merkel wurde von Gremien in Hinterzimmern entschieden, ohne würdiges Ergebnis. Das indirekte Ergebnis heißt nun wohl Olaf Scholz. An der Basis brodelt es, die rund 405.000 CDU-Mitglieder vertrauen ihren Parteiorganen täglich weniger und wollen die Sache offenbar am liebsten selbst in die Hand nehmen.