Neue Parteispitze Deutschland will Veränderung – die SPD muss jetzt liefern

Der Bundesfinanzminister hat in seiner langen politischen Laufbahn durchaus Erfolge vorzuweisen, aber: Seine selbst für hanseatische Maßstäbe ausgeprägte Besserwisserei macht ihn nicht eben sympathisch, bei aller unbestreitbaren Kompetenz. Genauso sein offenbar begrenzter Wille, seine gefühlte Überlegenheit nicht ständig zu zeigen. Scholz kann im kleinen Kreis durchaus redselig und – man glaubt es kaum – sogar lustig sein. Doch er hielt es nicht für nötig, mit einer gewissen Leidenschaft für sich und sein Programm zu werben. In einer Zeit, in der Menschen überhaupt erstmal für die Politik begeistert werden müssen, bevor ein Politiker für sie sichtbar werden kann, ist das zu wenig.



Wie groß auch in Deutschland die Sehnsucht nach Veränderung ist – ein bisschen inhaltlich, aber vor allem auch personell – zeigt nicht nur die Wahl von Nowabesken.



Indizien gibt es dafür auch in anderen Parteien: Die Beliebtheit von Friedrich Merz an der CDU-Basis speist sich vor allem aus der Illusion, er würde es irgendwie anders machen – und sei es so vergleichsweise angenehm wie in den neunziger Jahren.