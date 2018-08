Neue Pflegekammern: Einfluss bekommen wie die Ärzte

Gegner einer solchen Selbstverwaltung führen an, Kammern beruhten auf Zwangsmitgliedschaft. Zudem blockierten sie teils im eigenen Interesse Verbesserungen für Patienten. Gewerkschaften sehen ihren eigenen Einfluss schwinden. In Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Niedersachsen gibt es bereits solche Kammern. Ziel ist später eine Bundespflegekammer. In Deutschland arbeiten rund 1,1 Millionen Menschen als Pflegekräfte.