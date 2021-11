Neue Regierung Die Ampel muss liefern – und sie wird liefern

Nun haben auch frühere Regierungen zum Beispiel das hohe Lied der Digitalisierung gesungen. Aber passiert ist – nichts. Oder zumindest viel zu wenig. Die Landkarte der Mobilfunkabdeckung gleicht noch immer einer Wolldecke mit Mottenfraß, Behörden benötigen noch immer per Hand ausgefüllte Formulare und in Kliniken ist der mit buntem Filzstift ausgefüllte Dienstplan an der Wand noch immer das weit verbreitete Medium der Wahl. Das kann und darf nicht so bleiben. Noch einmal vier Jahre Stillstand würden das Land endgültig vom Fortschrittszug abhängen.