Neue Roadmap der Industrie So will die Beton-Branche grün werden

Als Klara Geywitz vor Kurzem in Berlin auf einer Bühne vor tausenden Immobilienmanagern sprach, war ihre Forderung klar: Der Gebäudebereich habe mit der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung, sprich: Wärmepumpen, jetzt einmal genug für die Klimaziele getan. Die Bauministerin ließ keinen Zweifel: Neue Vorgaben für Umweltstandards von Neubauten seien weder „smart“ noch „clever“. Besagte Standards will allerdings Wirtschaftsminister Robert Habeck und sorgt damit sowohl bei SPD als auch in der Bau- und Immobilienbranche seit Wochen für Kritik: Ohne passende Förderung würden solche Regeln die Baukosten weiter in die Höhe treiben, heißt es dann.