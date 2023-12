Neue Statistik Jeder zweite Flüchtling aus der Ukraine hat einen akademischen Abschluss

„Trotz eines hohen Bildungsniveaus war lediglich jede fünfte aus der Ukraine zugewanderte Person im Alter von 25 bis 59 Jahren erwerbstätig“, hieß es zudem. Von den Männern und Frauen in der Haupterwerbsphase arbeiteten lediglich 19 Prozent. Zum Vergleich: Die Erwerbstätigenquote in der Gesamtbevölkerung liegt in dieser Altersgruppe mit 85 Prozent mehr als viermal so hoch.