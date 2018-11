Neue Strategie Bundesregierung will bis 2025 sechs Milliarden in KI investieren

Thema auf der Klausurtagung wird auch der Ausbau der für die KI nötigen digitalen Infrastruktur sein. Bundeskanzlerin Angela Merkel verteidigte in diesem Zusammenhang die geplante Versteigerung von Lizenzen des modernen 5G-Mobilfunkstandards. „Deutschland hat sehr gute Erfahrungen mit der Frequenz-Versteigerung gemacht“, sagte Merkel dem Nachrichtenportal t-online.de. „Außerdem können wir so die Rahmenbedingungen setzen, also definieren, was wir von denjenigen erwarten, die die Frequenzen dann wirtschaftlich nutzen.“ Es sei wichtig, dass derjenige, der die Lizenz erwerbe, sie mit dem Ziel kaufe, nicht nur in Ballungsgebieten zu investieren, sondern auch die Verbindungen in der Fläche auszubauen. Für diese Auflagen sei die Regierung auch bereits, weniger Versteigerungserlöse zu erzielen. Die Bundesnetzagentur plant eine 5G-Auktion im Frühjahr 2019.