Neue Studie Die Anatomie der Zombies

Die BIZ-Ökonomen weisen darauf hin, dass viele KMU in Europa und Japan gar nicht an der Börse notiert sind und daher in ihrer Studie nicht berücksichtigt werden konnten. Während in den angelsächsischen Ländern die Hälfte aller KMU an der Börse gelistet sind, sind es in Europa nur 28 Prozent, in Japan nur 15 Prozent. „Der wahre Anteil der Zombies in Europa und Japan dürfte daher höher sein, als es in unseren Berechnungen zum Ausdruck kommt“, schreiben die BIZ-Ökonomen in ihrer Studie.