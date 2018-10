Neue Studie Wenn die Polizisten gehen, kommen die Einbrecher

Sebastian Blesse ist zuletzt viel rumgekommen. Der 29-jährige Volkswirt, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim, trat auf einer Konferenz junger Ökonomen in Spanien auf, zudem reiste er zu einer wissenschaftlichen Tagung nach Helsinki. Beide Male im Gepäck: eine noch unveröffentlichte Studie, deren Kernergebnisse Blesse seinen Fachkollegen vortrug. Das zusammen mit André Diegmann vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erstellte Working Paper hat der Ökonom mittlerweile bei mehreren wissenschaftlichen Journals eingereicht. Die Studie trägt die Überschrift „Police reorganization and crime: Evidence from police station closures“ und behandelt ein ziemlich lebensnahes Thema: Wie reagieren Verbrecher, wenn in ihrem beruflichen Dunstkreis Polizeidienststellen aufgelöst werden?