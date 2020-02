Neue Studie zur digitalen Verwaltung Im Ernst? Berlin soll die servicefreundlichste Stadt Deutschlands sein?

Allerdings haben die Wissenschaftler eine Tendenz ausgemacht: Städte mit mehr Einwohnern weisen auch ein höheres digitales Informations- und Verwaltungsdienstleistungsangebot auf. Auf den letzten zehn Plätzen finden sich mit Ausnahme von Chemnitz (knapp 247.000 Einwohner) ausschließlich Kommunen, in denen höchstens 150.000 Menschen leben. Auf den letzten Rängen landen bei der Analyse Marl in Nordrhein-Westfalen, Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg und, ganz am Schluss, Gera in Thüringen.